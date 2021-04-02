Требовал "откат" с подрядчика: в Запорожской области задержали на взятке экс-руководителя местной прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области СБУ разоблачила сейчас бывшего прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области в получении взятки. Его подозревают в вымогательстве денег за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Цитата:
"Служба безопасности Украины разоблачила сейчас бывшего прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области в получении взятки. Чиновник требовал деньги за закрытие фальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по предварительной версии следствия, бывший прокурор получал средства от должностных лиц органов самоуправления и подрядчиков, которые проводили реконструкцию поселкового дома культуры и админздания поселкового совета. В случае отказа уплаты "дани", прокурор угрожал открытием уголовного производства по искусственными обвинениями. Решить "проблему" он обещал за 10% от стоимости договора.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов с должностного лица одного из поселков городского типа за "закрытие дела". Правоохранители задержали злоумышленника на окраине одного из поселков Михайловского района области во время получения большей части взятки. В ходе задержания представитель прокурора сопротивлялся и пытался сбежать с места происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется сообщение о подозрении.
Также продолжаются следственные действия для установления других фактов его преступной деятельности и лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал", который требовал 38,2 тыс. долларов взятки от представителя коммерческой структуры.