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Посадовців Київтеплоенерго та приватної фірми підозрюють у розкраданні 1,7 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Посадовців КП "Київтеплоенерго" та однієї з приватних фірм підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн, виділених на охорону об’єктів комунального підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №6 спільно із СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ у місті Києві та Київській області викрито директора приватного підприємства та службову особу комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму понад 1,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об'єктів, розташованих на території міста Києва.

"У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів. Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму понад 1,7 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз",- зазначається у повідомленні.

Так, дії службових осіб комунального та приватного підприємств кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).
Також, наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, за погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 1, кримінальне провадження за фактом пориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza перекваліфіковано за іншою статтею.

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