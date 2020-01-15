Должностных лиц Киевтеплоэнерго и частной фирмы подозревают в хищении 1,7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" и одной из частных фирм подозревают в хищении 1,7 млн грн, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №6 совместно с СО Печерского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области разоблачен директор частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,7 млн гривен" , - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева.
"В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств. Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем представлено охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн гривен, что подтверждается выводами экспертиз" , - отмечается в сообщении.
Так, действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).
Также, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 1, уголовное производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza переквалифицировано по другой статье.