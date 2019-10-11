Посадовець міграційної служби погорів на хабарах за видачу посвідок на тимчасове проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Керівник сектору Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області отримував хабарі від громадян країн ЄС за видачу посвідок на тимчасове перебування в Україні. Наразі він затриманий. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, за 400 доларів посадовець пропонував іноземцям "прискорити процедуру" отримання документів з 2 місяців, передбачених законом, до 2 тижнів.
Співробітники СБУ затримали чиновника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поряд із робочим місцем після отримання авансу від чергового клієнта.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Викриття протиправних дій посадовця проводилось спільно з Теруправлінням Державного бюро розслідувань у місті Львів, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області. Усі обставини справи встановлюються.
Нагадаємо, у столиці викрили громадянина однієї з країн Центральної Африки, який організував незаконну легалізацію іноземців в Україні.