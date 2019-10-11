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Чиновник миграционной службы погорел на взятках за выдачу вида на временное пребывание

Киев • УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Руководитель сектора Главного управления Государственной миграционной службы в Закарпатской области получал взятки от граждан стран ЕС за выдачу вида на временное пребывание в Украине. Сейчас он задержан. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Чиновник миграционной службы погорел на взятках за выдачу вида на временное пребывание

По данным спецслужбы, за 400 долларов чиновник предлагал иностранцам "ускорить процедуру" получения документов с 2 месяцев, предусмотренных законом, до 2 недель.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины рядом с рабочим местом после получения аванса от очередного клиента.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправных действий чиновника проводилось совместно с Теруправлением Государственного бюро расследований в городе Львов, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области. Все обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, в столице разоблачили гражданина одной из стран Центральной Африки, который организовал незаконную легализацию иностранцев в Украине.

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