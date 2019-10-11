Чиновник миграционной службы погорел на взятках за выдачу вида на временное пребывание
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Руководитель сектора Главного управления Государственной миграционной службы в Закарпатской области получал взятки от граждан стран ЕС за выдачу вида на временное пребывание в Украине. Сейчас он задержан. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, за 400 долларов чиновник предлагал иностранцам "ускорить процедуру" получения документов с 2 месяцев, предусмотренных законом, до 2 недель.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины рядом с рабочим местом после получения аванса от очередного клиента.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение противоправных действий чиновника проводилось совместно с Теруправлением Государственного бюро расследований в городе Львов, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области. Все обстоятельства дела устанавливаются.
Напомним, в столице разоблачили гражданина одной из стран Центральной Африки, который организовал незаконную легализацию иностранцев в Украине.