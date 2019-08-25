Порядок під час матчу "Шахтар"-"Маріуполь" забезпечать понад 200 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Працівники харківської поліції та Нацгвардії забезпечуватимуть порядок під час сьогоднішнього матчу "Шахтар " – "Маріуполь". Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"Очікується, що спортивний захід відвідають до 5 тисяч вболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 180 працівників Нацполіції та 75 військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.
Нагадаємо, ФК "Шахтар" вийде на матч з ФК "Маріуполь", одягнувши особливу форму.