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Порядок під час матчу "Шахтар"-"Маріуполь" забезпечать понад 200 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Працівники харківської поліції та Нацгвардії забезпечуватимуть порядок під час сьогоднішнього матчу "Шахтар " – "Маріуполь". Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Очікується, що спортивний захід відвідають до 5 тисяч вболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 180 працівників Нацполіції та 75 військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.

Нагадаємо, ФК "Шахтар" вийде на матч з ФК "Маріуполь", одягнувши особливу форму.

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