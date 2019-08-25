Порядок во время матча "Шахтер" - "Мариуполь" обеспечат более 200 правоохранителей

"Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 180 работников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, ФК "Шахтер" выйдет на матч с ФК "Мариуполь", надев особую форму.



