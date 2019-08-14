Порушення законодавства про харчові продукти: столичний бізнес оштрафували на 1,4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У І півріччі 2019 року спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Києві провели 552 перевірки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території міста, передає УНН із посиланням на пресслужбу управління.
Так, було здійснено 424 позапланових та 128 планових перевірок.
"За наслідками перевірок в І півріччі видано 295 приписів про усунення недоліків, складено 28 протоколів про порушення вимог законодавства про харчові продукти, прийнято 38 рішень про відкликання/вилучення з обігу харчових продуктів, 30 рішень про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів", - відзвітували в управлінні.
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Крім того, було винесено 38 постанов про притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства про харчові продукти.
"Загалом накладено штрафів на суму 1 406 228 грн", - розповіли контролери.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.
За словами політика Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.
"Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", — сказав він, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності".