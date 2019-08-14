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Нарушение законодательства о пищевых продуктах: столичный бизнес оштрафовали на 1,4 млн грн

Нарушение законодательства о пищевых продуктах: столичный бизнес оштрафовали на 1,4 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7799 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В I полугодии 2019 года специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве провели 552 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.

Так, было осуществлено 424 внеплановых и 128 плановых проверок.

"По результатам проверок в I полугодии выдано 295 предписаний об устранении недостатков, составлено 28 протоколов о нарушении требований законодательства о пищевых продуктах, принято 38 решений об отзыве/изъятии из оборота пищевых продуктов, 30 решений о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов", - отчитались в управлении.

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Кроме того, было вынесено 38 постановлений о привлечении к ответственности за нарушение требований законодательства о пищевых продуктах.

"В целом наложено штрафов на сумму 1 406 228 грн", - рассказали контролеры.

Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам политика Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал он, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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