Порушення на Київщині: двом особам повідомили про підозру за підкуп виборців через месенджер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Василькові двом чоловікам 29 і 30 років повідомили про підозру, які через месенджер організували підкуп виборців. Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає УНН.
"Викрили злочинну діяльність двох молодиків оперативники Управління карного розшуку та працівники Слідчого управління поліції Київщини. Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч.4 ст.160 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув’язнення до 7 років”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 30-річний киянин зі своїм 29-річним раніше судимим знайомим через месенджер-канал підшукали осіб, які погодились на участь у голосуванні за грошову винагороду – 600 грн. Також у цій групі вони проводили інструктаж щодо поведінки та "правильних" дій на виборчій дільниці.
У день голосування зловмисники організували незаконне звезення людей зі столиці на виборчі дільниці міста Васильків. Однак здійснити свій злочинний намір вони не змогли – правоохоронці зупинили їх поблизу селища Глеваха.
Під час обшуку у зловмисників вилучили наркотичні речовини, підривачі та корпуси гранат.
Нагадаємо, УНН писав, що у "Слузі народу" заявили, що у Василькові фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів.