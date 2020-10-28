Нарушения в Киевской области: двум лицам сообщили о подозрении за подкуп избирателей через мессенджер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Василькове двоим мужчинам 29 и 30 лет сообщили о подозрении, которые через мессенджер организовали подкуп избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
"Разоблачили преступную деятельность двоих молодых людей оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Следственного управления полиции Киевской области. Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит тюремное заключение до 7 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30-летний киевлянин со своим 29-летним ранее судимым знакомым через мессенджер-канал подыскали лиц, которые согласились на участие в голосовании за денежное вознаграждение - 600 грн. Также в этой группе они проводили инструктаж о поведении и "правильных" действиях на избирательном участке.
В день голосования злоумышленники организовали незаконных своз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли - правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха.
Во время обыска у злоумышленников изъяли наркотические вещества, взрыватели и корпусы гранат.
Напомним, УНН писал, что в "Слуге народа" заявили, что в Василькове фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов.