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Нарушения в Киевской области: двум лицам сообщили о подозрении за подкуп избирателей через мессенджер

Нарушения в Киевской области: двум лицам сообщили о подозрении за подкуп избирателей через мессенджер

Киев  •  УНН

 • 9324 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Василькове двоим мужчинам 29 и 30 лет сообщили о подозрении, которые через мессенджер организовали подкуп избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

"Разоблачили преступную деятельность двоих молодых людей оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Следственного управления полиции Киевской области. Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит тюремное заключение до 7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30-летний киевлянин со своим 29-летним ранее судимым знакомым через мессенджер-канал подыскали лиц, которые согласились на участие в голосовании за денежное вознаграждение - 600 грн. Также в этой группе они проводили инструктаж о поведении и "правильных" действиях на избирательном участке.

В день голосования злоумышленники организовали незаконных своз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли - правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха.

Во время обыска у злоумышленников изъяли наркотические вещества, взрыватели и корпусы гранат.

Напомним, УНН писал, что в "Слуге народа" заявили, что в Василькове фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов.

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