Порушення правил безпеки на птахофабриці "Курганський бройлер" призвели до каліцтва співробітника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Скандальна птахофабрика "Курганський бройлер" під Харковом, яка підлягає закриттю та знеструмленню за рішенням суду - продовжує працювати, наражаючи співробітників на небезпеку. Минулого року там вже було каліцтво людей саме через порушення правил безпеки. Відповідні матеріали оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень 29 квітня, передає УНН.
У матеріалах йдеться про те, що поліції необхідно продовжити термін слідства, аби завершити експертизи та вручити підозри винним у каліцтві співробітника. Тяжкі наслідки він отримав, коли знаходився біля котла з виготовлення м'ясо-кісткового борошна - на нього розлилася гаряча рідина. Тоді він отримав опіки І-ІІ ступеня (20%).
Нагадаємо, вже є судове рішення, яке вступило в законну силу та передбачає повне знеструмлення підприємства через систематичні порушення правил пожежної безпеки.
Наразі виконанням рішення суду займається ДВС у Харківський області. Вони повідомляють, що "Курганський бройлер" не виконує добровільно судове рішення і буде притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо цього не зробить до середини травня.
"Курганський бройлер", зазначимо, входить до групи Агромарс - виробника "Гаврилівські курчата".
До виробництва цієї птахофабрики свої претензії мають і фахівці Держпродспоживслужби, зокрема вказують на порушення годівлі птиці.