Нарушение правил безопасности на птицефабрике "Курганский бройлер" привели к увечью сотрудника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Скандальная птицефабрика "Курганский бройлер" под Харьковом, которая подлежит закрытию и обесточиванию по решению суда - продолжает работать, подвергая сотрудников опасности. В прошлом году там уже было увечья людей именно из-за нарушения правил безопасности. Соответствующие материалы опубликованы в Едином реестре судебных решений 29 апреля, передает УНН.
В материалах говорится, что полиции необходимо продлить срок следствия, чтобы завершить экспертизы и вручить подозрения виновным в увечье сотрудника. Тяжелые последствия он получил, когда находился у котла по изготовлению мясокостной муки - на него разлилась горячая жидкость. Тогда он получил ожоги I-II степени (20%).
Напомним, уже есть судебное решение, которое вступило в законную силу и предусматривает полное обесточивание предприятия из-за систематических нарушений правил пожарной безопасности.
Сейчас исполнением решения суда занимается ГИС в Харьковской области. Они сообщают, что "Курганский бройлер" не выполняет добровольно судебное решение и будет привлечен к уголовной ответственности, если этого не сделает до середины мая.
"Курганский бройлер", отметим, входит в группу Агромарс - производителя "Гавриловские цыплята".
К производству этой птицефабрики свои претензии имеют и специалисты Госпродпотребслужбы, в частности указывают на нарушение кормления птицы.