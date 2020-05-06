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Нарушение правил безопасности на птицефабрике "Курганский бройлер" привели к увечью сотрудника

Киев • УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Скандальная птицефабрика "Курганский бройлер" под Харьковом, которая подлежит закрытию и обесточиванию по решению суда - продолжает работать, подвергая сотрудников опасности. В прошлом году там уже было увечья людей именно из-за нарушения правил безопасности. Соответствующие материалы опубликованы в Едином реестре судебных решений 29 апреля, передает УНН.

Нарушение правил безопасности на птицефабрике "Курганский бройлер" привели к увечью сотрудника

В материалах говорится, что полиции необходимо продлить срок следствия, чтобы завершить экспертизы и вручить подозрения виновным в увечье сотрудника. Тяжелые последствия он получил, когда находился у котла по изготовлению мясокостной муки - на него разлилась горячая жидкость. Тогда он получил ожоги I-II степени (20%).

Напомним, уже есть судебное решение, которое вступило в законную силу и предусматривает полное обесточивание предприятия из-за систематических нарушений правил пожарной безопасности.

Сейчас исполнением решения суда занимается ГИС в Харьковской области. Они сообщают, что "Курганский бройлер" не выполняет добровольно судебное решение и будет привлечен к уголовной ответственности, если этого не сделает до середины мая.

"Курганский бройлер", отметим, входит в группу Агромарс - производителя "Гавриловские цыплята".

К производству этой птицефабрики свои претензии имеют и специалисты Госпродпотребслужбы, в частности указывают на нарушение кормления птицы.

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