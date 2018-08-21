Порушення на митницях: за сім місяців вилучено товарів на півмільярда гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протягом січня-липня 2018 року митники вилучено із незаконного обігу предметів на понад 474 млн гривень. Про це повідомив директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Василь Поїзд, передає УНН з посиланням на ДФС.
“Протягом січня-липня 2018 року митницями ДФС виявлено понад 27 тис. митних правопорушень, вартість предметів правопорушень у яких склала 1,3 млрд гривень. Кількість складених протоколів зросла на 55% порівняно з відповідним періодом минулого року. Із незаконного обігу вилучено предмети правопорушень вартістю більш як 474 млн гривень”, — розповів Поїзд.
За його словами, найчастіше митники вилучали промислові товари — вилучено товарів на понад 236,5 млн гривень. Крім того, вилучено автомобілів на понад 115,8 млн грн, продовольчих товарів — на 73,5 млн грн, валюти — на 48,4 млн грн.
Митниці розглянули 20 тис. справ про порушення та наклали штрафів на 9,3 млрд грн.
Суди за результатами розгляду справ прийняли рішення про конфіскацію предметів правопорушень на суму понад 148,6 млн грн. Також накладено штрафів на понад 114 млн грн.
Крім того, за результатами міжнародної взаємодії за 7 місяців порушено майже 400 справ про порушення митних правил на суму 399 млн грн. У ході міжнародної співпраці встановлено несплату понад 16,6 млн грн обов’язкових митних платежів.
Нагадаємо, український імпортер намагався завезти з Китаю 4,4 тис. пар кросівок із позначками, схожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, загальною вартістю 1 млн грн.