До України намагались завезти підробки кросівок відомих брендів на 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Український імпортер намагався завезти з Китаю 4,4 тис. пар кросівок із позначками, схожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, загальною вартістю 1 млн грн. Про це повідомили у ДФС, передає УНН.
“Одеською митницею виявлено декілька випадків ввезення партії товарів з порушенням прав інтелектуальної власності”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, митники виявили 4,4 тис. пар кросівок із позначеннями, що схожі на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA. Контрафактну продукцію намагалась ввезти з Китаю одна з українських компаній. Як з’ясувалося, товар переміщувався з порушенням прав інтелектуальної власності. Справу направили до суду.
Суд підтвердив порушення, тому товар загальною вартістю понад 1 млн грн конфіскували, а порушника оштрафували на 17 тис. грн.
Загалом, як повідомили у ДФС, протягом січня-липня митниці майже 4,2 тис. разів призупиняли митне оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Порушено 7 справ на загальну суму майже 1,4 млн грн.
Фіскали нагадали, що до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності входять: об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.
Нагадаємо, поліція виявила у Херсоні підпільний цех з виробництва контрафактної кави відомих брендів, яку постачали до різних регіонів України.