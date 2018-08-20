В Украину пытались завезти подделки кроссовок известных брендов на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинский импортер пытался завезти из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с отметками, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, общей стоимостью 1 млн грн. Об этом сообщили в ГФС, передает УНН.
“Одесской таможней выявлено несколько случаев ввоза партии товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.
В частности, таможенники обнаружили 4,4 тыс. пар кроссовок с обозначениями, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA. Контрафактную продукцию пыталась ввезти из Китая одна из украинских компаний. Как выяснилось, товар перемещался с нарушением прав интеллектуальной собственности. Дело направили в суд.
Суд подтвердил нарушение, поэтому товар общей стоимостью более 1 млн грн конфисковали, а нарушителя оштрафовали на 17 тыс. грн.
Всего, как сообщили в ГФС, в январе-июле таможни почти 4,2 тыс. раз приостанавливали таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Возбуждено 7 дел на общую сумму почти 1,4 млн грн.
Фискалы напомнили, что в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности входят: объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.
Напомним, полиция обнаружила в Херсоне подпольный цех по производству контрафактного кофе известных брендов, который поставляли в разные регионы Украины.