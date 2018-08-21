Нарушения на таможнях: за семь месяцев изъято товаров на полмиллиарда гривен

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 4902 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 22441 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 109000 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 215832 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 166289 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 234463 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 269652 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221098 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 250783 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209307 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 30248 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 16137 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 20957 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 12548 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 7104 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 286502 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 259716 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 345010 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 502920 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 592531 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 40216 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 234463 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 85599 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 81528 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 86895 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Нарушения на таможнях: за семь месяцев изъято товаров на полмиллиарда гривен

Киев • УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение января-июля 2018 года таможенники изъяли из незаконного оборота предметов на более чем 474 млн гривен. Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на ГФС.

Нарушения на таможнях: за семь месяцев изъято товаров на полмиллиарда гривен

“В течение января-июля 2018 года таможнями ГФС выявлено более 27 тыс. таможенных правонарушений, стоимость предметов правонарушений в которых составила 1,3 млрд гривен. Количество составленных протоколов увеличилось на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из незаконного оборота изъяты предметы правонарушений стоимостью более 474 млн гривен”, — рассказал Поезд.

По его словам, чаще всего таможенники изымали промышленные товары — изъято товаров на более чем 236,5 млн гривен. Кроме того, изъято автомобилей более чем на 115,8 млн грн, продовольственных товаров — на 73,5 млн грн, валюты — на 48,4 млн грн.

Таможни рассмотрели 20 тыс. дел о нарушениях и наложили штрафов на 9,3 млрд грн.

Суды по результатам рассмотрения дел приняли решение о конфискации предметов правонарушений на сумму более 148,6 млн грн. Также наложено штрафов более чем на 114 млн грн.

Кроме того, по результатам международного взаимодействия за 7 месяцев возбуждено почти 400 дел о нарушении таможенных правил на сумму 399 млн грн. В ходе международного сотрудничества установлено неуплату более 16,6 млн грн обязательных таможенных платежей.

Напомним, украинский импортер пытался завезти из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с отметками, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, общей стоимостью 1 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36