Нарушения на таможнях: за семь месяцев изъято товаров на полмиллиарда гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение января-июля 2018 года таможенники изъяли из незаконного оборота предметов на более чем 474 млн гривен. Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“В течение января-июля 2018 года таможнями ГФС выявлено более 27 тыс. таможенных правонарушений, стоимость предметов правонарушений в которых составила 1,3 млрд гривен. Количество составленных протоколов увеличилось на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из незаконного оборота изъяты предметы правонарушений стоимостью более 474 млн гривен”, — рассказал Поезд.
По его словам, чаще всего таможенники изымали промышленные товары — изъято товаров на более чем 236,5 млн гривен. Кроме того, изъято автомобилей более чем на 115,8 млн грн, продовольственных товаров — на 73,5 млн грн, валюты — на 48,4 млн грн.
Таможни рассмотрели 20 тыс. дел о нарушениях и наложили штрафов на 9,3 млрд грн.
Суды по результатам рассмотрения дел приняли решение о конфискации предметов правонарушений на сумму более 148,6 млн грн. Также наложено штрафов более чем на 114 млн грн.
Кроме того, по результатам международного взаимодействия за 7 месяцев возбуждено почти 400 дел о нарушении таможенных правил на сумму 399 млн грн. В ходе международного сотрудничества установлено неуплату более 16,6 млн грн обязательных таможенных платежей.
Напомним, украинский импортер пытался завезти из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с отметками, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, общей стоимостью 1 млн грн.