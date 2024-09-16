Портфель інвестиційних проєктів затверджено, понад 100 рекомендовано включити у Бюджет-2025 - Свириденко
Київ • УНН
Стратегічна інвестиційна рада ухвалила Єдиний портфель публічних інвестпроєктів з 750 концепцій. Понад 100 проєктів у ключових сферах рекомендовано для включення до Держбюджету 2025.
Стратегічна інвестиційна рада затвердила Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, понад 100 з них у ключових сферах рекомендовано для включення до держбюджету на 2025 рік, повідомила у X у понеділок перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.
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"Стратегічна інвестиційна рада під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля ухвалила Єдиний портфель публічних інвестпроєктів", - написала Свириденко.
З її слів, до портфеля подано 750 концепцій.
"З них понад 100 у сферах охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики визначені як пріоритетні та рекомендовані для включення до Держбюджету 2025", - повідомила Свириденко.
Нагадаємо
В уряді повідомляли, що Стратегічна інвестиційна рада при уряді України має протягом вересня затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік.