Портфель инвестиционных проектов утвержден, более 100 рекомендовано включить в Бюджет-2025 - Свириденко

Стратегический инвестиционный совет утвердил Единый портфель публичных инвестиционных проектов, более 100 из них в ключевых сферах рекомендовано для включения в госбюджет на 2025 год, сообщила в X в понедельник первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"Стратегический инвестиционный совет под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля принял Единый портфель публичных инвестпроектов", - написала Свириденко.

По ее словам, в портфель подано 750 концепций.

"Из них более 100 в сферах здравоохранения, образования, транспорта и энергетики определены как приоритетные и рекомендованы для включения в Госбюджет 2025", - сообщила Свириденко.

Напомним

В правительстве сообщали, что Стратегический инвестиционный совет при правительстве Украины должен в течение сентября утвердить перечень публичных инвестиционных проектов на 2025 год.