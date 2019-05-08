Porsche заплатить штраф в 500 млн євро через дизельний скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Німецький автовиробник Porsche в рамках "дизельного скандалу" виплатить штраф у розмірі 535 млн євро. Про це у вівторок, 7 травня, заявила прокуратура Штутгарта, передає УНН із посиланням на DW.
Як зазначають правоохоронці, близько 99 тисяч машин з дизельними двигунами V6 і М8 не відповідали вимогам до вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Концерн погодився з цим заходом покарання.
Сума штрафу складається з двох частин. Велику - 531 млн євро - концерн повинен заплатити в якості компенсації за економічну вигоду, отриману в результаті маніпуляцій з вихлопними газами. 4 млн євро складе штраф за різні адміністративні порушення.
Концерн Porsche не виробляє дизельні двигуни, він отримує їх від фірми Audi, яка в рамках дизельного скандалу вже була оштрафована на 800 млн євро. Концерн VW, якому належать також марки Audi і Porsche, за маніпуляції з тестами вихлопних газів був оштрафований на 1 млрд євро.
Як у березні повідомляв УНН, у найближчий час Єврокомісія може накласти великі штрафи на провідних німецьких автовиробників.