Porsche заплатить штраф в 500 млн євро через дизельний скандал

Як зазначають правоохоронці, близько 99 тисяч машин з дизельними двигунами V6 і М8 не відповідали вимогам до вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Концерн погодився з цим заходом покарання.

Сума штрафу складається з двох частин. Велику - 531 млн євро - концерн повинен заплатити в якості компенсації за економічну вигоду, отриману в результаті маніпуляцій з вихлопними газами. 4 млн євро складе штраф за різні адміністративні порушення.

Концерн Porsche не виробляє дизельні двигуни, він отримує їх від фірми Audi, яка в рамках дизельного скандалу вже була оштрафована на 800 млн євро. Концерн VW, якому належать також марки Audi і Porsche, за маніпуляції з тестами вихлопних газів був оштрафований на 1 млрд євро.

Як у березні повідомляв УНН, у найближчий час Єврокомісія може накласти великі штрафи на провідних німецьких автовиробників.