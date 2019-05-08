Porsche заплатит штраф в 500 млн евро из-за дизельного скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Немецкий автопроизводитель Porsche в рамках "дизельного скандала" выплатит штраф в размере 535 млн евро. Об этом во вторник, 7 мая, заявила прокуратура Штутгарта, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечают правоохранители, около 99 тысяч машин с дизельными двигателями V6 и М8 не соответствовали требованиям к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Концерн согласился с этим мероприятием наказания.
Сумма штрафа состоит из двух частей. Большую - 531 млн евро - концерн должен заплатить в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами. 4 млн евро составит штраф за различные административные нарушения.
Концерн Porsche не производит дизельные двигатели, он получает их от фирмы Audi, которая в рамках дизельного скандала уже была оштрафована на 800 млн евро. Концерн VW, которому принадлежат также марки Audi и Porsche, за манипуляции с тестами выхлопных газов был оштрафован на 1 млрд евро.
Как в марте сообщал УНН, в ближайшее время Еврокомиссия может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей.