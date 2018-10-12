Порошенко: ЗСУ готові до відсічі можливої агресії РФ з моря

"Наші військові готові до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Командири здатні якісно планувати та ефективно управляти різнорідними та міжвидовими угрупованнями військ під час ведення бойових дій на суходолі, на морі та у повітрі", - сказав Порошенко.



Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент дозволив відповідати на ворожий вогонь з усієї наявної зброї