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Порошенко: ЗСУ готові до відсічі можливої агресії РФ з моря

Порошенко: ЗСУ готові до відсічі можливої агресії РФ з моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко запевняє, що Збройні Сили готові дати гідну відсіч у разі, якщо Російська Федерації спробує здійснити військову агресію з напрямку Азовського моря. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це Порошенко заявив під час інспектування комплексних тактичних навчаннь сил з оборони морського узбережжя, передає УНН.

"Наші військові готові до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Командири здатні якісно планувати та ефективно управляти різнорідними та міжвидовими угрупованнями військ під час ведення бойових дій на суходолі, на морі та у повітрі", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.

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