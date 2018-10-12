Порошенко: ВСУ готовы к отражению возможной агрессии РФ с моря

"Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры готовы качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - сказал Порошенко.



Напомним, на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.



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