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Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР. Про це повідомила журналістам речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає кореспондент УНН.

Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР

“В цьому кримінальному провадженні його (Порошенка — ред.) мали допитати у якості свідка, він на допит не з’явився. Про час і дату допиту його було завчасно повідомлено у передбачений КПК спосіб”, — сказала Іванова.

З її слів, мова йде про провадження, зареєстроване за заявою ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова і в ході якого перевіряється можливе вчинення службових правопорушень службовою особою, в тому числі п’ятим президентом України, саме під час організації переходу кораблями ВМС ЗСУ через Керченську протоку.

“Ми не можемо зараз говорити навіть про кваліфікацію, бо вона є попередньою. Там є декілька статей, але ми поки їх не озвучуємо, тому що це попередня кваліфікація”, — заявила речниця. 

Наступний допит заплановано на 3 жовтня

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