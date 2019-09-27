Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

"В этом уголовном производстве его (Порошенко - ред.) должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ", - сказала Иванова.

По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированом по заявлению экс-зама главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и в ходе которого проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе пятым президентом Украины, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.

"Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация", - заявила пресс-секретарь.

Следующий допрос запланирован на 3 октября.