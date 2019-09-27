Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает корреспондент УНН.
"В этом уголовном производстве его (Порошенко - ред.) должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ", - сказала Иванова.
По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированом по заявлению экс-зама главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и в ходе которого проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе пятым президентом Украины, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.
"Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация", - заявила пресс-секретарь.
Следующий допрос запланирован на 3 октября.