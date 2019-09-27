Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 52457 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 109229 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 100282 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 156001 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 205108 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 183997 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 228814 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204402 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 461141 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237090 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 94580 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 30225 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 60627 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 33896 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 58641 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 226838 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 208874 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 294781 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 461141 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 558406 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 156001 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 70594 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 67632 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73447 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 103780 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 20638 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает корреспондент УНН.

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

"В этом уголовном производстве его (Порошенко - ред.) должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ", - сказала Иванова.

По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированом по заявлению экс-зама главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и в ходе которого проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе пятым президентом Украины, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.

"Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация", - заявила пресс-секретарь.

Следующий допрос запланирован на 3 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07