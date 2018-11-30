Порошенко згадав, як Путін просив його відновити закупки газу

“У 2015 році, коли Росія перекрила газ, ми одразу ж переключились на газ європейський. Коли в квітні місяці президент Росії подзвонив та сказав: "Слухайте, може відновимо, може візьмете трохи російського газу", ми сказали — "Ні-ні". Як будуть конкурентні ціни — приходьте, подивимось”, — повідомив Порошенко.

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Раніше Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна зацікавлена в американському скрапленому природному газі (СПГ).

Нагадаємо, Нафтогаз припинив закупівлю газу в російського постачальника 25 листопада 2015 року з огляду на зниження цін на газ на європейському ринку. Домовленості між Нафтогазом та Газпромом, які визначають перехідні умови закупівлі російського газу, діяли до кінця березня 2016 року. Однак Нафтогаз не здійснював закупівлю газу і в I кварталі, бо ціна, запропонована російською стороною на цей період, була неконкурентною порівняно з вартістю газу, закупленого з європейського напрямку.