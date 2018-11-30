Порошенко вспомнил, как Путин просил его восстановить закупки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин просил Украину возобновить закупки российского газа. Об этом во время встречи со студентами в Хмельницком национальном университете заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"В 2015 году, когда Россия перекрыла газ, мы сразу же переключились на газ европейский. Когда в апреле президент России позвонил и сказал: "Слушайте, может восстановим, может возьмете немного российского газа", мы сказали - "Нет-нет". Как будут конкурентные цены - приходите, посмотрим", - сообщил Порошенко.
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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина заинтересована в американском сжиженном природном газе (СПГ).
Напомним, Нафтогаз прекратил закупку газа у поставщика 25 ноября 2015 года, учитывая снижение цен на газ на европейском рынке. Договоренности между Нафтогазом и Газпромом, которые определяют переходные условия закупки российского газа, действовали до конца марта 2016 года. Однако Нафтогаз не совершал закупку газа и в I квартале, потому что цена, предложенная российской стороной на этот период, была неконкурентной по сравнению со стоимостью газа, закупленного с европейского направления.