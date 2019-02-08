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Порошенко задекларував ще майже 27,5 млн гривень

Порошенко задекларував ще майже 27,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко отримав понад 27,5 млн грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляє УНН з посиланням на декларацію Президента.

У декларації зазначено, доходи на суму майже 27,5 млн гривень надійшли від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і понад 300 тис. гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП.

Як повідомляв УНН, на початку лютого Петро Порошенко задекларував 18,5 млн гривень дивідендів.

А під кінець минулого року Головнокомандувач України отримав дивідендів на загальну суму близько 575 млн грн, задекларувавши дохід в перший день поточного року.

Ці доходи були задекларовані Президентом 1 січня 2019 року.

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