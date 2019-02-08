Порошенко задекларував ще майже 27,5 млн гривень

У декларації зазначено, доходи на суму майже 27,5 млн гривень надійшли від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і понад 300 тис. гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП.

Як повідомляв УНН, на початку лютого Петро Порошенко задекларував 18,5 млн гривень дивідендів.



А під кінець минулого року Головнокомандувач України отримав дивідендів на загальну суму близько 575 млн грн, задекларувавши дохід в перший день поточного року.



Ці доходи були задекларовані Президентом 1 січня 2019 року.