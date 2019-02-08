Порошенко задекларировал еще почти 27,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко получил более 27,5 млн грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает УНН со ссылкой на декларацию Президента.
В декларации указано, доходы на сумму почти 27,5 млн гривен поступили от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и более 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.
Как сообщал УНН, в начале февраля Петр Порошенко задекларировал 18,5 млн гривен дивидендов.
А в конце прошлого года Главнокомандующий Украины получил дивидендов на общую сумму около 575 млн грн, задекларировав доход в первый день текущего года.
Эти доходы были задекларированы Президентом 1 января 2019.