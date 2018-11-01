Порошенко відреагував на російські санкції

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нові санкції РФ є лише свідченням того, що Росія не збирається припиняти агресію на Сході України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, передає УНН.