Порошенко відреагував на російські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нові санкції РФ є лише свідченням того, що Росія не збирається припиняти агресію на Сході України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, передає УНН.
“За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей... включно з моїм сином, включно з половиною моєї Адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшістю членів коаліції, членів уряду, і в Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода — це так сприймається. Дуже ображені ті, хто в цей список не потрапив”, — сказав Президент, коментуючи нові санкції РФ щодо України.
Як він підкреслив, замість того щоб брякати зброєю на фронті зброєю чи санкціями, РФ має зробити просту річ: піти геть з України.
“Я думаю, це є просто свідченням неконструктивної позиції РФ і свідченням того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, не збираються знизити напругу, не збираються забирати свої війська”, — наголосив Порошенко.
Нагадаємо, Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.
Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та більше ста народних депутатів.
У списку є син Президента України Олексій Порошенко, самого Петра Порошенка немає. Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже "кроком, що виходить за межі".