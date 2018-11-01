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Порошенко отреагировал на российские санкции

Порошенко отреагировал на российские санкции

Киев  •  УНН

 • 17311 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Новые санкции РФ являются лишь свидетельством того, что Россия не собирается прекращать агрессию на Востоке Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, передает УНН.

"За небольшим исключением, это список очень достойных людей... включая моего сына, включая половину моей Администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов правительства, и в Украине пребывание в этом письме - как какая-то государственная награда - это так воспринимается. Очень обижены те, кто в этот список не попал", - сказал Президент, комментируя новые санкции РФ в отношении Украины.

Как он подчеркнул, вместо того чтобы брякать оружием на фронте оружием или санкциями, РФ следует сделать простую вещь: уйти из Украины.

"Я думаю, это просто свидетельство неконструктивной позиции РФ и свидетельство того, что они не собираются имплементировать Минск, не собираются снизить напряжение, не собираются забирать свои войска", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.

В списке есть сын Президента Украины Алексей Порошенко, самого Петра Порошенко нет. Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционный список было бы уже "запредельным шагом".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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