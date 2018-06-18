Порошенко у вівторок внесе у ВР законопроект про запуск Антикорупційного суду

“Завтра буде внесений законопроект про запуск Антикорупційного суду”, - зазначив Герасимов.

Він також закликав розглядати зміни до законодавства про судоустрій, про статус суддів у зв’язку зі створенням Антикорупційного суду, а також схвалити законопроект про Національну безпеку.



Нагадаємо, Вища рада правосуддя у понеділок, як очікується, розгляне законопроект про започаткування Вищого антикорупційного суду.



14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. Водночас Президент направив до ВРП законопроект "Про утворення Вищого антикорупційного суду".



Як повідомляв УНН, Президент Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.