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Порошенко во вторник внесет в ВР законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Порошенко во вторник внесет в ВР законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

"Завтра будет внесен законопроект о запуске Антикоррупционного суда", - отметил Герасимов.

Он также призвал рассматривать изменения в законодательство о судоустройстве, о статусе судей в связи с созданием Антикоррупционного суда, а также одобрить законопроект о Национальной безопасности.

Напомним, Высший совет правосудия в понедельник, как ожидается, рассмотрит законопроект об учреждении Высшего антикоррупционного суда.

14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. В то же время Президент направил в ВРУ законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Как сообщал УНН, Президент Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

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