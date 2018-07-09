Порошенко очікує перший транш макрофінансової допомоги вже восени

"Я вітаю рішення ЄС про виділення України четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Ми маємо намір підписати меморандум у вересні цього року для отримання першого траншу вже осінню цього року", - повідомив Порошенко.



У понеділок, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги.



Відзначимо, що, у вівторок, 29 травня, посли країн Євросоюзу від імені Ради ЄС схвалили угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги Україні.



9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.