Порошенко очікує перший транш макрофінансової допомоги вже восени
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У вересні цього року Україна та Європейський союз підпишуть меморандум про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, передає УНН.
"Я вітаю рішення ЄС про виділення України четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Ми маємо намір підписати меморандум у вересні цього року для отримання першого траншу вже осінню цього року", - повідомив Порошенко.
У понеділок, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги.
Відзначимо, що, у вівторок, 29 травня, посли країн Євросоюзу від імені Ради ЄС схвалили угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги Україні.
9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.