Рішення ЄС про виділення Україні мільярда євро набрало чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У понеділок, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію в офіційному журналі ЄС.
Відзначимо, що, у вівторок, 29 травня, посли країн Євросоюзу від імені Ради ЄС схвалили угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги Україні.
Єврокомісія відповідатиме за виплату макроекономічної допомоги. Комісія та Європейська служба зовнішніх дій контролювати виконання умов.
"Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія зробили спільну заяву "в світлі невиконаних умов і скасування третього траншу попередньої програми", - повідомляється на сайті.
Подальша макрофінансова допомога буде залежати від прогресу в запобіганні корупції, а також від прогресу програми МВФ, йдеться в повідомленні. Меморандум про взаєморозуміння буде включати зобов'язання щодо посилення управління, адміністративних можливостей та інституційної структури для запобігання корупції.
Після кожної виплати Комісія публічно буде звітувати про виконання умов, зокрема щодо запобігання корупції.
Щодо подальших кроків, відзначається, що: "Європейський Парламент та Рада ЄС будуть покликані прийняти рішення без подальшого обговорення".
Нагадаємо, 9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.