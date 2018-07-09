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Решение ЕС о выделении Украине миллиарда евро вступило в силу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В понедельник, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию в официальном журнале ЕС.

Отметим, что, во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

Еврокомиссия будет отвечать за выплату макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних действий контролировать выполнение условий.

"Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия сделали совместное заявление "в свете невыполненных условий и отмены третьего транша предыдущей программы", - сообщается на сайте.

Дальнейшая макрофинансовая помощь будет зависеть от прогресса в предотвращении коррупции, а также от прогресса программы МВФ, говорится в сообщении. Меморандум о взаимопонимании будет включать обязательства по усилению управления, административных возможностей и институциональной структуры для предотвращения коррупции.

После каждой выплаты Комиссия публично отчитываться о выполнении условий, в частности по предотвращению коррупции.
Относительно дальнейших шагов, отмечается, что: "Европейский Парламент и Совет ЕС будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения".

Напомним, 9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

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