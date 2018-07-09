Решение ЕС о выделении Украине миллиарда евро вступило в силу

Отметим, что, во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.



Еврокомиссия будет отвечать за выплату макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних действий контролировать выполнение условий.

"Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия сделали совместное заявление "в свете невыполненных условий и отмены третьего транша предыдущей программы", - сообщается на сайте.

Дальнейшая макрофинансовая помощь будет зависеть от прогресса в предотвращении коррупции, а также от прогресса программы МВФ, говорится в сообщении. Меморандум о взаимопонимании будет включать обязательства по усилению управления, административных возможностей и институциональной структуры для предотвращения коррупции.

После каждой выплаты Комиссия публично отчитываться о выполнении условий, в частности по предотвращению коррупции.

Относительно дальнейших шагов, отмечается, что: "Европейский Парламент и Совет ЕС будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения".

Напомним, 9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.