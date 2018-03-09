Єврокомісія запропонувала мільярд євро макрофінансової допомоги Україні

“Сьогоднішня пропозиція йде за запитом української влади та прямими дискусіями між президентом Комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом України Петром Порошенком. Нова програма спрямована на те, щоб спиратися на прогрес, досягнутий у підтримці стабілізації економіки та структурних реформ під час трьох попередніх операцій макрофінансової допомоги”, — йдеться в повідомленні.

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Пропозиція Єврокомісії щодо четвертої програми MFA для Україні підлягає затвердженню Європейським парламентом та Радою ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.