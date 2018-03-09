Еврокомиссия предложила миллиард евро макрофинансовой помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК, передает УНН.
"Сегодняшнее предложение идет по запросу украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении.
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Предложение Еврокомиссии по четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.
Напомним, 28 февраля Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.