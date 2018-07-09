Порошенко ожидает первый транш макрофинансовой помощи уже осенью

"Я приветствую решение ЕС о выделении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Мы намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша уже осенью этого года", - сообщил Порошенко.



В понедельник, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.



Отметим, что, во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.



9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.