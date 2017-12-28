Порошенко назвав передумови постачання до України російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає можливим відновлення поставок російського газу до України. Про це він сказав під час виступу в Одесі, передає кореспондент УНН.
“Ми виграли Стокгольмський арбітраж, 20 років Україна була на голці корупції і залежності від російського газу”, — підкреслив Порошенко, — “Пам’ятаєте як ми зустрічали попередні роки? Весь час були переговори по постачання газу в Україну, весь час звинувачували Україну — то ми газ крадемо, то ми транзит не можемо забезпечити... Що зробилося зараз, за останні 2 роки? Ми енергетично незалежні. Вони стукають: "може візьмете наш газ?" — Та ні, у нас все гаразд. Якщо він буде дешевий, якщо він буде чесний, не корупційний — будь ласка. А для чого це нам? А щоб знизити тарифи для наших людей”.
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Як повідомляв УНН, 22 грудня “Нафтогаз України” виграв арбітраж у позові проти “Газпрому” за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.
“І на сьогоднішній день, відповідно до цього рішення, ми по відношенню до контракту, який був підписаний, злочинного контракту, ще в 2009 році, ціна на газ знижується за 14 рік відповідно до того котування знижується на більш як на 130 долларів”, — зазначив президент.