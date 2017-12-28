Порошенко назвал предпосылки поставки в Украину российского газа

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж, 20 лет Украина была на игле коррупции и зависимости от российского газа", - подчеркнул Порошенко - "Помните как мы встречали предыдущие годы? Все время были переговоры по поставкам газа в Украину, все время обвиняли Украину - то газ воруем, то транзит не можем обеспечить... Что стало сейчас, за последние 2 года? Мы энергетически независимы. Они стучат: "может возьмете наш газ?" - Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? А чтобы снизить тарифы для наших людей".

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Как сообщал УНН, 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорных вопросов.

"И на сегодняшний день, согласно этому решению, мы по отношению к контракту, который был подписан, преступного контракта, еще в 2009 году, цена на газ снижается за 14 лет в соответствии с тем котировки снижаются на более чем на 130 долларов", - отметил президент.