"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. "Нафтогаз України" виграв арбітраж у позові проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Про це повідомила прес-служба компанії у Twitter, передає УНН.
“Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року у частині принципу “бери або плати”.
Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору “Нафтогазу” та “Газпрому” стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки “Нафтогаз” і “Газпром” не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями pic.twitter.com/xsgZsIIji7— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 22 декабря 2017 г.