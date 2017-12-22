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"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам

Киев • УНН

 • 16910 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter, передает УНН.

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам

"Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам", - сообщили в компании.

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования российского ОАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года в части принципа "бери или плати".

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

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