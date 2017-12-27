Платіжки за газ: у НКРЕКП розповіли, за що платити не потрібно

КИЇВ. 27 грудня. УНН. "Рекомендований платіж" за газ не є обов’язковим платежем, а також не може враховуватись у борг за спожитий природний газ. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає УНН.