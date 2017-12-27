Платіжки за газ: у НКРЕКП розповіли, за що платити не потрібно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. "Рекомендований платіж" за газ не є обов’язковим платежем, а також не може враховуватись у борг за спожитий природний газ. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає УНН.
“„Рекомендований платіж“, який зазначається деякими постачальниками природного газу в платіжних документах та в особистих кабінетах в мережі Інтернет не є обов’язковим платежем та не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ”, — сказано у повідомленні.
Крім того, регулятор наголосив, що несплата “рекомендованого платежу” не є підставою для вжиття заходів з припинення газопостачання/розподілу на об’єктах побутових споживачів.
Зазначається, що НКРЕКП звернулась до ліцензіатів з постачання природного газу із зауваженнями щодо “рекомендованого платежу”.
Додамо, у “Нафтогазі” також наголосили на тому, що “рекомендований платіж” є власною ініціативою приватних посередників — збутів, яким компанія зобов’язана продавати газ. Але споживачі не мають робити цю переплату.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив, що в українців не забиратимуть житло через борги за житлово-комунальні послуги.