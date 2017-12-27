Платежки за газ: в НКРЭКУ рассказали, за что платить не нужно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. "Рекомендуемый платеж" за газ не является обязательным платежом, а также не может учитываться в долг за потребленный природный газ. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН.
“„Рекомендуемый платеж“, который указывается некоторыми поставщиками природного газа в платежных документах и в личных кабинетах в сети Интернет, не является обязательным платежом и не может быть отображен как задолженность за потребленный природный газ”, — говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор отметил, что неуплата “рекомендованного платежа” не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения/распределения на объектах бытовых потребителей.
Отмечается, что НКРЭКУ обратилась к лицензиатам по поставке природного газа с замечаниями по “рекомендованному платежу”.
Добавим, в “Нафтогазе” также отметили, что “рекомендованный платеж” является собственной инициативой частных посредников — сбытов, которым компания обязана продавать газ. Но потребители не должны делать эту переплату.
Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заверил, что у украинцев не будут забирать жилье за долги за жилищно-коммунальные услуги.