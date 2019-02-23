Порошенко назвав Малевича визначним діячем українського авангарду

"У цей день 140 років тому у Києві народився Казимир Малевич, великий художник, визначний діяч українського авангарду, самобутня творчість якого стала унікальним явищем світового мистецтва", - написав Порошенко.

Він також закликав шанувати спадщину великих українців.

Додамо, що у РФ уже встигли відреагувати на заяву Порошенка. Так перша заступниця комітету Держдуми з культури Олена Драпеко зазначила, що "Малевич належить світовій культурі - і не російській, і не українській, і не виключно радянській".

Відзначимо, що у 2016-му році в Україні відбулась виставка “Малевич. Поза межами полотна”.

Як зазначали організатори, мета виставки — “повернути” митця Україні та відновити історичну справедливість. Найвідоміші дослідники творчості Малевича, які проаналізували його діяльність, зробили висновок: авангард зовсім не російський, він — український, про що свідчать знайдені тексти, авторства художника.