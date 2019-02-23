Порошенко назвал Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда

"В этот день 140 лет назад в Киеве родился Казимир Малевич, большой художник, выдающийся деятель украинского авангарда, самобытное творчество которого стало уникальным явлением мирового искусства", - написал Порошенко.

Он также призвал уважать наследие великих украинцев.

Добавим, что в РФ уже успели отреагировать на заявление Порошенко. Так первая заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что "Малевич принадлежит мировой культуре - и не российской, и не украинской, и не только советской".

Отметим, что в 2016-м году в Украине состоялась выставка "Малевич. За пределами полотна".

Как отмечали организаторы, цель выставки - "вернуть" художника Украины и восстановить историческую справедливость. Самые известные исследователи творчества Малевича, которые проанализировали его деятельность, сделали вывод: авангард вовсе не русский, он - украинский, о чем свидетельствуют найденные тексты, авторства художника.