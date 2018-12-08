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Порошенко хоче, аби в Україні зняли кіно про створення єдиної церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, що мріє про те, щоб в Україні було знято кілька фільмів про створення єдиної помісної Української православної церкви. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.

Порошенко хоче, аби в Україні зняли кіно про створення єдиної церкви

“Непогано було б зняти, і я мрію і молюся про це, і пару кінострічок про створення нової помісної Української православної церкви”, — сказав Глава держави.

Також Порошенко розповів, що на сьогодні вже 69 кінопроектів відповідного спрямування пройшли конкурсний відбір, отримають державну підтримку.

Як повідомляв УНН, на Фанарі повідомили Онуфрію, що той не буде “митрополитом Київським” після Томоса.

Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.

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