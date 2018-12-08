Порошенко хоче, аби в Україні зняли кіно про створення єдиної церкви

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, що мріє про те, щоб в Україні було знято кілька фільмів про створення єдиної помісної Української православної церкви. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.