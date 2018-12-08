Порошенко хочет, чтобы в Украине сняли кино о создании единой церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что мечтает о том, чтобы в Украине было снято несколько фильмов о создании единой поместной Украинской православной церкви. Об этом он сказал во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.
"Неплохо было бы снять, и я мечтаю и молюсь об этом, и пару кинолент о создании новой поместной Украинской православной церкви", - сказал глава государства.
Также Порошенко рассказал, что на сегодня уже 69 кинопроектов соответствующего направления прошли конкурсный отбор, получат государственную поддержку.
Как сообщал УНН, на Фанаре сообщили Онуфрий, что он не будет "митрополитом Киевским" после Томоса.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение о объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.