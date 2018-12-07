Порошенко хоче, аби у політиці було більше жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Україна Петро Порошенко виступив за розширення представництва жінок в українській політиці. Про це він заявив під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Верховна Рада вже розпочала процес забезпечення паритетного політичного представництва жінок і чоловіків. У 2015 році вона прийняла закон про місцеві вибори, який запровадив гендерні квоти, і значно збільшив представництво жінок у міських радах. І ми не можемо гнатися лише за статистикою – потрібне якісне представництво жінок у політиці", - зазначив Президент.
За його словами, на сьогодні в українському парламенті 11,5% нардепів складають жінки, що є найвищим показником за історію незалежної України. У той же час в Євросоюзі цей показник становить, в середньому, 23%.
При цьому він зазначив, що запровадження квот у виборче законодавство – це європейська практика. І високий рівень представництва жінок, зокрема у скандинавських парламентах, був досягнутий саме завдяки квотам.
Нагадаємо, 17 жовтня Закон № 2523-VII щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби опублікований у "Голосі України".